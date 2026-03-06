Елена Пушкарева покинула пост заместителя главы Анапы после семи месяцев работы

Елена Пушкарева завершила работу на посту заместителя главы города Анапы. Об этом сообщила мэр курорта Светлана Маслова в своих социальных сетях, подчеркнув вклад чиновницы в управление городскими финансовыми и экономическими вопросами.

По словам главы курорта, в течение семи месяцев Елена Пушкарева курировала сферу экономики и финансов муниципалитета, обеспечивая контроль за бюджетными процессами и экономической политикой города. До назначения на должность заместителя главы она семь лет возглавляла управление экономики администрации Анапы, где специалисты под ее руководством реализовали комплекс мероприятий по повышению эффективности финансового планирования и экономического развития курорта.

Мэр Анапы отметила профессионализм и ответственность госпожи Пушкаревой, выразив надежду на дальнейшие успехи в трудовой деятельности. С уходом чиновницы городская администрация заверяет, что ключевые направления работы в финансовой сфере будут продолжены без снижения темпов, а все проекты и программы продолжат реализовываться согласно плану.

Стоит отметить, что накануне, 3 марта, администрацию города покинул Сергей Мамон, который исполнял обязанности заместителя главы. По информации мэрии, его уход произошел по собственному желанию, и в настоящее время ведется процесс назначения нового руководителя для обеспечения бесперебойного выполнения функций заместителя главы.

«Ъ-Кубань» писал, что Александр Афонин покинул должность директора департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи по собственному желанию, его место занял Роман Денисов, ранее занимавший пост заместителя губернатора Курской области. Господин Афонин руководил департаментом с августа 2023 года.

Мария Удовик