Вице-мэр Анапы Сергей Мамон покинул пост

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила о кадровых изменениях в городской администрации. Она подчеркнула, что обо всех решениях, касающихся структуры и кадров, будет информировать лично, чтобы исключить недостоверные сведения.

Госпожа Маслова сообщила об уходе с муниципальной службы и.о. заместителя главы Сергея Александровича Мамона. Он исполнял обязанности заместителя около шести месяцев, ранее возглавлял управление капитального строительства. До работы в органах власти господин Мамон занимался предпринимательской деятельностью и принял решение вернуться в бизнес. Светлана Маслова поблагодарила его за внимание к проблемным вопросам в курируемой сфере и пожелала успехов на новом месте работы.

