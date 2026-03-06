Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 7–9 марта
5 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская комедия «К себе нежно» и экранизация романа Камю «Посторонний» от режиссера Франсуа Озона. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Наследник
- Режиссер: Джон Паттон Форд
- В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс
- Жанр: триллер, драма, комедия / Великобритания, Франция / 105 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Наследник" играет серьезными темами так легко и остроумно, с таким аморальным ехидством, что трудно не поддаться его обаянию. Расплата в виде размышлений над истинной ценой успеха настигает только на выходе из кинозала».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Преступление и вознаграждение».
Посторонний
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Бенжамен Вуазен, Ребекка Мардер, Пьер Лоттен, Дени Лаван, Сванн Арло, Мирей Перрье
- Жанр: драма, криминал / Франция / 122 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Андрей Плахов: режиссер новой версии "Постороннего" тоже явно любуется своим героем — аутистом и нарциссом в одном лице. Любуется режиссер и колониальным Алжиром: в черно-белом изображении оператора Мануэля Декоссе и природный фон, и персонажи приобретают эффектную ретроэлегантность. Как ни странно, именно в таком решении обнаруживается ключ к сухому протокольному стилю прозы Камю. Такой язык перевести на кинематографический, возможно, мог бы Ален Рене или Антониони. Висконти это не слишком удалось, Озон предложил не стопроцентно адекватную, но достаточно убедительную версию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Алжир как воля и представление».
К себе нежно
- Режиссер: Иван Китаев
- В ролях: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева
- Жанр: мелодрама, комедия / Россия / 108 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в фильме есть "юмор", так как авторы стремились снять что-то вроде нашего "Дневника Бриджит Джонс". Увы, получилось нечто похожее скорее на глянцевый рекламный каталог, лишенный души и обаяния. Возможно, создатели фильма и отнеслись к себе нежно, а может, даже "нежно-денежно", но к зрителям — совершенно немилосердно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра на понижение».
Большая земля
- Режиссер: Юлия Трофимова
- В ролях: Анастасия Куимова, Артем Быстров, Платон Герасимов, Евгений Харитонов, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева
- Жанр: драма, триллер / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинопрокатчик «Vereteno»: «Марфа — молодая мать, которая в момент жизненного кризиса возвращается в некогда родной дом на отдаленном маяке в Тихом океане. Одновременно с ней у острова появляется кит — существо, символическое для этих мест и мистически связанное с судьбой девушки. Дом и маяк являются для Марфы одновременно и местом силы и источником глубокой травмы, уходящей корнями далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и ее сыном Тимошей приезжает ее сводный брат Илья, а затем и муж Олег, градус событий заставляет Марфу пересмотреть свое прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем».
Новая теща
- Режиссер: Аскар Узабаев
- В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец
- Жанр: комедия / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живет под каблуком новой тещи, с ее единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя "идиллия" трещит по швам, когда, не без участия тещи, вновь разгорается былая вражда двух братьев. Ситуацию обостряет появление на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху».
Кутюр
- Режиссер: Алис Винокур
- В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье, Венсан Линдон
- Жанр: драма, мелодрама / Франция, США / 106 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Алис Винокур, сама написавшая сценарий картины, по ее словам, хотела показать модную индустрию с точки зрения женщин и героинь из рабочего класса, а не мужчин — креативных директоров, от лица которых "обычно ведется повествование в фильмах о моде"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Подмодный мир».
Фантом убийцы
- Режиссер: Чжоу Цзюцинь
- В ролях: Ван Мин, Рэй Лю, Го Цзиньхао, Ван Ди, Райан Ко, Элтон Тан
- Жанр: боевик, драма, военный, история / Китай / 94 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «К эпохе гражданских войн и войн с Японией китайское кино относится чуть ли не с молитвенной серьезностью, даже когда реальность слегка подкорректирована: десятки миллионов погибших обязывают. На этом фоне "Фантом убийцы" сначала кажется полной дичью с точки зрения истории, пусть и дичью увлекательной. Однако, надо же, именно эта вампука основана на фактах…».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Треш японским оккупантам».
Человек, который смеется
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович
- Жанр: комедия / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и "огорчить" Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино».
Гигант
- Режиссер: Роуэн Этейл
- В ролях: Пирс Броснан, Кэтерин Дау Блайтон, Остин Хэйнс, Амир Эль-Масри, Изабель Бонфрер, Дорен Джон Фармер
- Жанр: драма, спорт / Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «История пути боксера Насима "Принца" Хамеда к чемпионскому титулу и его судьбоносного союза с Бренданом Инглом, наставником, чья уникальная стратегия превратила никому не известного юнца в звезду мирового бокса».
Цинга
- Режиссер: Владимир Головнев
- В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов
- Жанр: триллер / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют "край земли". И путникам здесь совсем не рады».