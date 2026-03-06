Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости к утру 6 марта

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Часть города осталась без электричества. Сильно поврежден пятиэтажный жилой дом, а также школы, здания колледжа и студенческого общежития.

Минфин США выдал Индии 30-дневную лицензию на закупки российской нефти, которая уже загружена в танкеры.

При ударах по Ирану погибли как минимум 26 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании «покончить» с Ираном. Он добавил, что Куба — это вопрос времени.

Дональд Трамп положительно оценил возможное наступление курдов на Иран.

Как узнала The Wall Street Journal, США намерены заставить Китай заместить российскую нефть американской.

