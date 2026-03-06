Число пострадавших при налете БПЛА на Севастополь увеличилось до девяти
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после падения обломков БПЛА на город за медицинской помощью обратились девять человек. Шестеро из них госпитализированы. Ранее господин Развожаев писал о двух пострадавших — 12-летнем мальчике и пожилом мужчине.
Как уточнил губернатор, шестеро пострадавших, в числе которых трое детей, получили резаные раны. Еще трое получили незначительные травмы.
«Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой»,— написал Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Ранее господин Развожаев сообщал, что над Севастополем сбиты три беспилотника. Из-за повреждения подстанции часть города осталась без света. Помимо пятиэтажного жилого дома повреждены здания колледжа и студенческого общежития, школы №50, а также газовая труба.