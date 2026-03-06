Трамп положительно оценил возможное наступление курдов на Иран

Президент США Дональд Трамп положительно оценил возможное наземное наступление на Иран со стороны курдов. При этом он не стал отвечать на вопрос, предлагали ли США поддержку иранским курдам для проведения наступательной операции.

«Если они собираются это сделать, то это хорошо»,— сказал господин Трамп в интервью Reuters. В случае начала наступления целью курдов будет победа, добавил он.

По словам источников Reuters, в последние дни иранские курдские ополченцы консультировались с США о том, следует ли им начинать атаку на иранские силы безопасности. Иранская курдская коалиция, базирующаяся на границе Ирана и Ирака, готовилась к подобным атакам с целью ослабить иранскую армию.

CNN сообщал, что ЦРУ ведет переговоры с курдами об их вооружении, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала публикацию ложью.