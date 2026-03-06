WSJ: США намерены заставить Китай сократить закупки российской нефти

Министр финансов Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку переговоров с властями Китая пункт о сокращении закупок российской нефти, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Фото: Julio Cortez / AP

В последние дни Скотт Бессент провел консультации с бывшими официальными лицами США, руководителями бизнеса и политическими аналитиками. На них министр финансов сообщил, что Вашингтон стремится заставить Китай покупать американскую нефть вместо российской. По словам источников, господин Бессент может поднять этот вопрос на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта. На этой встрече они должны обсудить темы встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая назначена на апрель.

Как пишет WSJ, американская нефть намного дороже российской. Кроме того, прекращение закупок может подорвать отношения Москвы и Пекина. При этом администрация президента США верит в возможность компромисса.

Эрнест Филипповский