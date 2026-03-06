Трамп: мы хотим покончить с Ираном, Куба — вопрос времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны ведут операцию против Ирана с опережением графика. Он добавил, что «сначала мы хотим покончить» с Ираном, а Куба — это «вопрос времени».

«Соединенные Штаты обеспечат, чтобы, кто бы ни возглавил страну следующим, Иран не представлял угрозы для Америки или соседей, Израиля, кого бы то ни было»,— сказал президент США на встрече с чемпионами высшей футбольной лиги (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил Дональд Трамп, ситуация на Кубе поражает его. По его словам, власти Кубы очень сильно хотят заключить соглашение с США.

Журнал The Atlantic со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп считает Кубу своей следующей целью после Венесуэлы и Ирана. Сам президент США говорил о «дружественном захвате» островного государства. В течение нескольких предыдущих месяцев Вашингтон заблокировал поставки нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, из-за чего на острове начался энергетический кризис.