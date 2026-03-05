Главные новости за 5 марта. Кавказ

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров сообщил, что Пятигорск переселил 104 человека из 40 квартир аварийного фонда в новый дом на улице Пальмиро Тольятти.

Расходная часть бюджета Дагестана увеличена на 18 млрд рублей в 2026 году. Теперь объем расходов региона составляет 245 млрд рублей.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием «Газели» и грузового поезда в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Прокуратура Ленинского района Ставрополя направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора центра дополнительного образования по подозрению в ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Схема действовала по январь 2025 года, и за этот период краевой бюджет потерпел ущерб в 445 тыс. руб.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после публикаций в СМИ о небезопасном сносе шестиэтажного недостроя на улице Володарского в Кисловодске. Если найдут нарушения, примут меры реагирования — от предписаний до штрафов или исков в суд.