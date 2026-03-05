Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП с «Газелью» и поездом на Ставрополье

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием «Газели» и грузового поезда в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария произошла днем 5 марта на перезде между станциями Большая Искра и Новая Жизнь (на автодороге «Светлоград - Благодарный - Буденновск»). По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, повреждения получила «Газель» с мороженым. Схода подвижного состава нет.

По итогам проверки ведомство рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Мария Хоперская