В Пятигорске переселили 104 человека из аварийного жилья

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров сообщил, что Пятигорск переселил 104 человека из 40 квартир аварийного фонда в новый дом на улице Пальмиро Тольятти, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы продолжаются, и всего новостройка вместит 185 жителей — администрация города сейчас оформляет документы для остальных. Дом сдали в эксплуатацию в конце 2025 года за счет федеральных и краевых средств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Строители выполнили отделку «под ключ»: обои на стенах, напольное покрытие, межкомнатные двери, керамическая плитка, сантехника в ванных и на кухнях, газовые плиты. Они также благоустроили прилегающую территорию. Это третий дом по тому же адресу: ранее здесь возвели два аналогичных здания по нацпроекту «Жилье и городская среда», и более 320 человек получили ключи.

Программа переселения в Ставропольском крае набирает обороты. В ноябре 2025 года регион получил 73 млн рублей из федерального бюджета на расселение 105 человек из 1,54 тыс. кв. м ветхого жилья. Пятигорский дом как раз входит в этот этап: власти планируют завершить четыре новостройки к концу 2025-го, чтобы обеспечить жильем около 1000 человек, включая 846 жителей Георгиевска из 12 аварийных домов. Ранее, с 2019 года, край переместил свыше 1000 человек из 14 тыс. кв. м аварийного фонда.

Изначально в 2023 году на ул. Тольятти начали возводить третий восьмиэтажный дом для 185 граждан — тогда готовность второго объекта достигала 75%, а первый уже сдали для 160+ человек. Край выделил сотни миллионов рублей из бюджета, чтобы ускорить процесс. Общий план до 2030 года предусматривает ликвидацию тысяч аварийных домов по всей стране под контролем Минстроя и Фонда развития территорий.

В Георгиевске и других районах темпы схожи: недавно сдали дома на 63 и 78 человек. Губернатор Владимир Владимиров контролирует сроки, чтобы каждый житель аварийки получил благоустроенное жилье.

Станислав Маслаков