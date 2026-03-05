В Ставрополе директора бюджетного учреждения подозревают в превышении полномочий
Прокуратура Ленинского района Ставрополя направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора центра дополнительного образования по подозрению в ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, руководитель бюджетного учреждения в июле 2023 года издала незаконные приказы, согласно которым главный бухгалтер центра и его заместитель получали зарплату за работу по несуществующим в штате должностям. Схема действовала по январь 2025 года, и за этот период краевой бюджет потерпел ущерб в 445 тыс. руб.
Дело передано в Ленинский районный суд Ставрополя. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании в пользу государства незаконно полученных средств.
Наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.