Прокуратура занялась проблемой опасного сноса здания в Кисловодске

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после публикаций в СМИ о небезопасном сносе шестиэтажного недостроя на улице Володарского в Кисловодске, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы там идут в рамках реконструкции объекта незавершенного строительства, но прокуратура Кисловодска оценит соблюдение градостроительных норм и требований охраны труда. Если найдут нарушения, примут меры реагирования — от предписаний до штрафов или исков в суд.

Шестиэтажный недострой на улице Володарского в Кисловодске, который сейчас реконструируют с элементами сноса, связан с историческим санаторием «Кисловодск». Здание стоит заброшенным с 1990-х годов, когда оно потеряло статус действующего курортного объекта и превратилось в объект незавершенного строительства. В 2020 году власти заключили соглашение о государственно-частном партнерстве: инвестор вложил не менее 1,8 млрд рублей, чтобы восстановить фасад, создать 460 мест для отдыхающих, медицинский центр и 380 рабочих мест за 6 лет.

Эта история вписывается в системную проблему Кисловодска, федерального курорта, где власти жестко борются с незаконными стройками. Мэр Евгений Моисеев подчеркнул: любое строительство требует согласований, иначе снос идут за счет казны или собственника. В начале 2025-го приставы демонтировали самострой в городском парке, построенный в 2000-х для бизнеса; бывший владелец теперь возмещает государству расходы, включая штрафы и исполнительский сбор.

Прокуроры края активизировали надзор: за 2025 год выявили 600 нарушений в сфере строительства, добились сноса 22 объектов. Среди них — здание в Национальном парке «Кисловодский» площадью 220 кв. м и пристройка в Пятигорске на 100 кв. м. Ранее, в 2023-м, власти законсервировали 13 заброшенных недостроев по инициативе губернатора Владимира Владимирова — из-за риска для детей, проникающих внутрь. Кисловодский суд одобрил иски архитекторов, а по остальным собрали документы для прокуратуры.

В феврале 2025-го председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обращения кисловодцев о чрезмерных планах градостроителей — расследование ведет СУ СК по краю под контролем Москвы.

