Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива в $7 млрд в день

Военная операция США и Израиля в Иране — это «беспрецедентное пренебрежение международным правом», заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Из-за эскалации Иран ограничил проход через Ормузский пролив, и убытки от этого оцениваются до $7 млрд ежедневно, утверждает господин Шойгу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

По словам секретаря российского Совбеза, в мире многие десятилетия создавался каркас безопасности, но постепенно он стал разрушаться. В сложившейся ситуации ООН «не имеет того голоса, который она имела даже 15–20 лет назад», убежден Сергей Шойгу. «В принципе, можно сказать, в настоящий момент мы являемся свидетелями разрушения основной архитектуры безопасности, каркаса безопасности»,— прокомментировал он (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запрете любого передвижения через Ормузский пролив. Сегодня Иран уточнил, что не будет пропускать через пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». По оценке ООН, из-за закрытия пролива 20 тыс. моряков застряли на судах. США объявили, что американские ВМС начнут сопровождать суда через Ормузский пролив.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».