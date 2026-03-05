Иран уточнил правила прохода через Ормузский пролив

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Иран всегда испытывал свою безопасность на прочность. Однако во время войны мы не позволяем проходить торговым или военным судам, которые являются нашими врагами»,— сказал Казем Гарибабади в интервью турецкому телеканалу A Haber. «Мы не хотим поддерживать наших врагов. Это демонстрирует наш региональный контроль»,— добавил он.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что если в Ормузском проливе будут обнаружены суда, принадлежащие США, Израилю, Европе и «их сторонникам», они «непременно будут поражены». «Ранее мы заявляли, что, основываясь на международном праве и резолюциях, в случае войны Исламская Республика Иран будет иметь право контролировать проход через Ормузский пролив»,— указано в сообщении КСИР (цитата по CNN).

Сегодня заместитель командующего Центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдар сказал, что Иран не закрыл Ормузский пролив и регулирует движение проходящих там судов в соответствии с международными протоколами.

КСИР объявил о запрете любого передвижения через Ормузский пролив 28 февраля. Накануне глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что вскоре американские ВМС начнут сопровождать торговые суда в проливе. По данным международной морской организации ООН заявили, что около 20 тыс. моряков застряли на судах из-за остановки движения.