Глава Минэнерго США: ВМС начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что американские военнослужащие в ближайшее время приступят к сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Еще более значимым шагом станет момент, когда наступит подходящее время, а оно наступит довольно скоро, когда мы задействуем ВМС США для эскорта судов через Ормузский пролив»,— сказал господин Райт в интервью Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возможности ВМС сопровождать суда в проливе. Кроме того, американский президент распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе.

Ночью 4 марта Иран ввел запрет на движение через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.