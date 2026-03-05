20 тысяч моряков застряли на кораблях из-за закрытия Ормузского пролива

Около 20 тыс. моряков оказались заблокированы на судах из-за остановки движения в Ормузском проливе. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство … 20 тыс. моряков застряли из-за нынешней ситуации»,— сказал господин Домингес (цитата по The National). Он подчеркнул, что подавляющая часть мирового экспорта нефти проходит именно через Ормузский пролив.

После начала операции США и Израиля Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил любое передвижение через Ормузский пролив. Американские власти заявили, что ВМС США, игнорируя запрет, начнут сопровождать суда в проливе. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из региона. Через него проходит 15-20% мировой нефти.