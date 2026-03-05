МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после удара дронов

МИД Азербайджана осудил удары иранских БПЛА, один из которых попал по терминалу аэропорта Нахичевань, другой упал возле школы в селе Шекерабад. Министерство вызвало посла Ирана Моджтабу Демирчилу.

МИД Азербайджана заявил, что это нападение на страну «противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе». Он потребовал от Ирана в кратчайшие сроки прояснить инцидент и принять срочные меры для предотвращения подобных случаев.

«Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры... Иранской стороне будет выражен решительный протест, и будет представлена соответствующая нота протеста»,— указано в пресс-релизе министерства.

Атака БПЛА произошла сегодня днем. В результате пострадали двое мирных жителей, повреждено здание аэропорта.

Израиль и США 28 февраля ударили по Ирану. При атаке погиб иранский верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Находящихся в регионе россиян эвакуировали в том числе через Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал гибель Али Хаменеи большой потерей для Ирана. Азербайджан отказывался предоставлять воздушное пространство и территорию для атак на Иран.

