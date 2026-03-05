Trend: иранский БПЛА ударил по терминалу аэропорта Нахичевань в Азербайджане

Беспилотник упал на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане, сообщило азербайджанское агентство АРА. Многочисленные видеозаписи очевидцев появились в соцсетях. Согласно кадрам, здание терминала получило незначительные повреждения потолочных конструкций и окон.

По предварительным данным, на территории аэропорта разбился иранский БПЛА, пишет издание Milli.az. Redaktor.az со ссылкой на местных жителей сообщает, что еще один дрон упал недалеко от школы в селе Шекерабад, пригороде Нахичевани. Trend подтверждает данные о падении БПЛА в аэропорту и рядом со школой.

Власти Ирана и Азербайджана информацию пока не комментировали. Данных о пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили об атаке Ирана на военную базу в соседней с Азербайджаном Турции. Иранские власти опровергли данные об ударе по турецкой территории.