APA: из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 россиян

35 граждан России эвакуировали в Азербайджан из Ирана, сообщает азербайджанское агентство APA. Россияне пересекли границу через пункт пропуска Астара.

По информации «РИА Новости», Азербайджан выдал разрешение на пересечение границы с Ираном около 500 россиянам на основании запросов российской стороны. Среди них есть представители бизнеса. Как сообщало посольство России в Иране, граждане могут пересечь границу с Ираном через границу с Азербайджаном и Арменией.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. МИД РФ призвало россиян покинуть Израиль и Иран. По словам российского посла в Израиле, эвакуационные рейсы для граждан России в Израиле не планируются из-за закрытого воздушного пространства.