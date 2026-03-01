Алиев назвал гибель Хаменеи большой потерей для Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи.

В послании, опубликованном на официальном сайте президента, смерть верховного лидера Ирана названа тяжелой утратой. «Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества и занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его уход — огромная потеря для Ирана»,— пишет господин Алиев.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера объявлением войны всем мусульманам. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.