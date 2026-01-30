Азербайджан не предоставит воздушное пространство и территорию для атак на Иран

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил, что Азербайджан не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана или других стран.

В заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства указывается, что Баку всегда призывал все стороны воздерживаться от действий и риторики, которые могут дестабилизировать ситуацию в Иране и соседних регионах. Господин Байрамов подчеркнул, что любые проблемы должны решаться только дипломатическими методами в соответствии с международным правом.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по ряду двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.