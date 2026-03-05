Times of Israel: удары Израиля по Ирану будут продолжаться не менее недели

Израильские военные планируют вести операцию против Ирана в течение как минимум одной-двух недель, сообщает израильская газета The Times of Israel. Уточняется, что за это время Израиль планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов».

Ранее издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщало, что, по расчетам США, операция против Ирана продлится не менее 100 дней. Как пишет газета, Госдеп выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев, оказавшихся на Ближнем Востоке, а Пентагон спешно увеличивает численность американских войск, занимающихся сбором разведывательной информации для операций. Сообщается об уничтожении с начала операции «десятков иранских пусковых установок баллистических ракет и систем ПВО».

По данным The Times of Israel, ВВС Израиля сбросили на Иран уже более 5 тыс. бомб с начала конфликта. Как заявили в Армии обороны Израиля, в ходе операции были атакованы штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение «Аль-Кудс», управление разведки, военизированное формирование «Басидж», киберподразделение Ирана, подразделение спецназа внутренних сил безопасности Ирана и подразделение по подавлению протестов внутренних сил безопасности.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. По данным Тегерана, погибли уже более 500 американских военнослужащих.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».

Анастасия Домбицкая