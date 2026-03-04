Иран заявил о ликвидации более 500 военнослужащих США

Более 500 военнослужащих США погибли в результате ударов Ирана. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X.

«Господин (президент США Дональд. — “Ъ”) Трамп под влиянием … выходок (премьер-министра Израиля Биньямина. — “Ъ”) Нетаньяху втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном. С более чем 500 погибшими американскими солдатами это все еще “Америка прежде всего” или уже “Израиль прежде всего”»,— написал господин Лариджани.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта Центральное командование ВС США заявляло о шести погибших американских военных в результате военных действий. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны» с Ираном. Сегодня советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер сообщил, что Исламская Республика готова продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».