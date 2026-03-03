Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже поздно

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слишком поздно» вести переговоры с Ираном. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

«Они хотят поговорить. Я сказал: “Слишком поздно!”»,— написал Дональд Трамп. Он добавил, что иранские средства ПВО, ВВС, ВМФ, а также руководство страны уничтожены.

1 марта Дональд Трамп в беседе с NBC News сообщал, что иранские официальные лица в настоящее время «ведут переговоры» с американской стороной. 2 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. Тем самым он опроверг сообщение WSJ о попытках Ирана передать через Оман предложение возобновить переговоры с США.