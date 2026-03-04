Аятолл просьба не предлагать

Израиль объявил, что любой преемник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в первый день американо-израильской операции, станет законной военной целью. Заявление прозвучало 4 марта после сообщений, что 56-летний сын великого аятоллы Моджтаба Хаменеи стал главным кандидатом на должность рахбара. США и Израиль ожидают, что в их совместной военной кампании против Ирана скоро наступит перелом и она получит поддержку стран Персидского залива, которые с 28 февраля подвергаются неизбирательным ударам со стороны Ирана. Вашингтон также делает ставку на вступление в конфликт курдских сепаратистов, требующих от Тегерана права на самоопределение.

География иранских ракетных ударов постоянно расширяется: 4 марта был атакован аэропорт Камышлы на северо-востоке Сирии

Аятолла номер один Любой лидер Ирана, который придет на смену убитому 28 февраля Али Хаменеи, «станет безоговорочной мишенью для ликвидации». Об этом объявил 4 марта в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Не важно, как его зовут и где он скрывается,— подчеркнул глава военного ведомства.— Мы с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху.— “Ъ”) поручили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии как неотъемлемой части целей операции "Львиный рык"». Израиль, подчеркнул Исраэль Кац, продолжит действовать бок о бок с США, «чтобы уничтожить возможности (иранского.—“Ъ”) режима и создать условия для его краха и замены властью иранского народа». Заявление министра обороны Израиля появилось на фоне сообщений, что сын Али Хаменеи — 56-летний Моджтаба — близок к тому, чтобы стать следующим верховным лидером. Как следует из материала The New York Times (NYT), Совет экспертов — специальное собрание иранских священнослужителей — провел как минимум два заседания по видеосвязи и пришел к выводу, что Моджтаба Хаменеи — наиболее приемлемый кандидат в процессе транзита верховной власти. Его назначение долгое время лоббировал Корпус стражей исламской революции (КСИР), который хотел предотвратить кризис лидерства в стране, даже несмотря на то что в Иране с начала войны созван коллективный орган власти. Чем известен Моджтаба Хаменеи Читать далее Источники NYT подчеркивают, что окончательное решение по назначению Моджтабы Хаменеи пока не принято. Совет экспертов не спешит вносить ясность в то, каким образом будет сделан выбор. «Вопрос требует рассмотрения комплекса условий и проведения консультаций. Как только все будет сделано, это решится»,— уклончиво сказал 4 марта член Совета экспертов Моджтаба Хосейни, комментируя потенциальное назначение рахбара.

Охота за ракетами и дронами К пятому дню операции «Львиный рык» ВВС ЦАХАЛа продолжили расширять контроль над иранским воздушным пространством, сообщила пресс-служба армии. Не обошлось без воздушных боев. Принадлежащий израильтянам истребитель F-35I сбил учебно-боевой самолет Як-130 иранских ВВС. В истории эксплуатации американского истребителя пятого поколения это первый эпизод, связанный с уничтожением пилотируемого самолета противника. Не сбавляет темп и американская авиация. Как заявил на брифинге глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер, американские военные «существенно ослабили противовоздушную оборону Ирана», уничтожив сотни баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников противника. «Мы видим, что способность Ирана наносить удары по нам и нашим партнерам снижается, в то время как наша боевая мощь растет»,— констатировал американский военачальник. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адмирал Купер уточнил, что в американской операции, которая получила название «Эпическая ярость», на сегодня задействовано более 50 тыс. военнослужащих, 200 истребителей и два авианосца. «В ближайшее время будут задействованы дополнительные силы,— пообещал он.— Мы только начинаем». Сейчас, рассказал глава Центрального командования, США охотятся за последними мобильными пусковыми установками, оставшимися у Ирана, чтобы лишить его «сохраняющейся возможности» использования баллистических ракет. «Мы только начали!»: глава Пентагона об атаках по Ирану, сбитой ракете над Турцией и подбитом иранском корабле Читать далее США приступают к ударам на более значительную глубину на территории Ирана, заявил на своей пресс-конференции 4 марта глава Пентагона Пит Хегсет. Он пообещал, что «через несколько дней, меньше чем за неделю» американские и израильские силы установят тотальный контроль над иранским воздушным пространством. «Как военнослужащий, я не могу сказать, что наша цель — свержение (иранского.— “Ъ”) режима, но мы определенно хотим ослабить его и создать условия, чтобы однажды этот режим был смещен собственным народом»,— заявил в эфире телеканала Fox News официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин. Он назвал иранскую военную активность «проблемой мирового масштаба». «Они наносят удары не только по Израилю»,— отметил он.

Ближний Восток под прицелом То, что Иран на пятый день войны сохранил способность наносить ответные удары, продемонстрировали продолжавшиеся прилеты в странах Ближнего Востока. Удары были нанесены по консульству США в Дубае и порту в городе Фуджейра (ОАЭ). Впервые о перехвате иранских ударов заявила Турция, которая, согласно официальному заявлению, уничтожила баллистическую ракету на подлете к своей южной границе. Удары иранских ракет были зафиксированы и в Сирии. В этой связи США и Израиль рассчитывают, что в скором времени в войну вступят страны Персидского залива. Саудовская Аравия всерьез рассматривает варианты ограниченных ударов по Ирану, сообщила вечером 3 марта новостная корпорация Kan со ссылкой на израильские источники. «Мы не сомневаемся, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как сама подверглась нападению»,— сказал один из собеседников Kan. Согласно прогнозам западных дипломатов, такое же решение вслед за саудовским правящим домом могут принять власти ОАЭ и Катара. Доха уже начала борьбу со «спящими ячейками» на своей территории, работающими в интересах КСИР. 3 марта катарская сторона сообщила об аресте как минимум двух диверсионных групп, завербованных Тегераном. Часть задержанных, по предварительной версии, следила за «важными военными объектами» на катарской территории, а часть — должна была организовать диверсионные атаки. Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция пятого дня конфликта Читать далее Особые надежды администрация Трампа возлагает на этнические группировки, действующие в Иране. По сообщению CNN, ЦРУ вступило в переговоры с военизированными формированиями курдов — разбросанной по всему Ближнему Востоку этнической группы, составляющей 8–10% населения Ирана. Эти формирования насчитывают тысячи бойцов, действующих вдоль ирано-иракской границы. Располагаются они в основном в северной части соседнего Ирака, где курды пользуются полной автономией. В ближайшее время курдские группировки могут принять участие в наземной операции на западе Ирана, утверждают источники CNN. США ожидают, что они вступят в бой с подразделениями КСИР, армии и полиции Исламской Республики, что поможет протестующим свергнуть режим аятолл. Источники CNN отмечают, что курдские группировки ожидают значительных поставок оружия для ведения активных боевых действий. Кроме того, курдские группировки, которые США хотели бы задействовать в операции, ожидают политических стимулов. Их Коалиция политических сил Иранского Курдистана, сформированная 22 февраля из разношерстных сепаратистских отрядов, открыто декларирует своей целью отделение от Ирана районов, компактно населенных курдами. Такая ситуация может вдохновить на военную активность и других сепаратистов, действующих в Иране. Например, группировки белуджей — суннитской этнической группы (2% населения), которая уже давно ведет повстанческую войну с иранскими силовиками.

Нил Кербелов