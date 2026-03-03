Трамп заявил о «практически неограниченных» запасах боеприпасов США

США располагают «практически неограниченным» запасом боеприпасов среднего и большого калибра, чтобы вести войну с Ираном «вечно». Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, американские запасы боеприпасов «никогда не были так велики или так хороши».

«Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)»,— написал господин Трамп.

По словам Дональда Трампа, «много дополнительного высококачественного вооружения» хранится за пределами США. При этом американский президент отметил, что запасы боеприпасов страны не на том уровне, «на котором хотелось бы».

США и Израиль начали операцию в Иране 28 февраля. Со стороны США она называется «Эпическая ярость». По словам Дональда Трампа, Вашингтон изначально прогнозировал, что операция продлится около месяца. Он не исключил, что война может затянуться, хотя, по его словам, сейчас Соединенные Штаты близки к достижению целей операции. Американский президент также не исключил проведения наземной операции в республике.

