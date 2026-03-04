Иран заявил о готовности «сколько угодно» противостоять США и Израилю

Иран готов продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно», заявил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер. Его слова передает агентство Tasnim.

«Мы можем продолжать войну сколько угодно, так же, как и в течение восьмилетней войны (ирано-иракская война 80-х годов.—“Ъ”)»,— заявил господин Мохбер. Он добавил, что правительство Ирана не намерено вести никаких переговоров с США.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны» и отметил, что слишком поздно вести переговоры с Ираном.