Иран заявил об ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива. Судно загорелось, приводит заявление КСИР агентство Fars. Информации о пострадавших пока нет.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Власти республики объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив (однако сегодня объявили об отсутствии ограничений на передвижение судов. КСИР пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через пролив. По данным Politico, американские власти планируют военные действия минимум на 100 дней, вплоть до сентября.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».