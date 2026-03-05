В Иране опровергли закрытие Ормузского пролива

Иран не закрыл Ормузский пролив и регулирует движение проходящих там судов в соответствии с международными протоколами. Об этом заявил заместитель командующего Центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, передает гостелерадиокомпания Ирана в Telegram-канале.

После начала войны США и Израиля в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил любое передвижение через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из Персидского залива. В КСИР заявили, что были атакованы более десяти танкеров, которые проигнорировали предупреждения.

4 марта глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что американские ВМС приступят к сопровождению торговых судов в Ормузском проливе в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе.

Сегодня генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес сообщил, что из-за остановки движения в проливе около 20 тыс. моряков застряли на судах.