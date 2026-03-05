Премьер Словакии заявил о недоверии Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит информации Украины о повреждении нефтепровода «Дружба». Премьер сослался на спутниковые снимки, которые, по его словам, доказывают работоспособность трубопровода.

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Господин Фицо напомнил, что Словакия просила допустить к «Дружбе» своего посла, после чего посол Евросоюза на Украине попросила посетить это место. В обоих случаях украинская сторона ответила отказом. «Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — сказал словацкий премьер (цитата по Dennik).

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии Украине в ответ на остановку транзита российской нефти. Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию. Кремль считает блокировку поставок преднамеренной.

