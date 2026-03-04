Песков назвал блокировку поставок нефти по «Дружбе» преднамеренной

Блокировка поставок топлива по нефтепроводу «Дружба» была преднамеренной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Венгрия и Словакия как покупатели российской нефти сталкиваются с шантажом с украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок»,— сказал пресс-секретарь.

Европейские страны пока не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне ситуации с Ормузским проливом, добавил господин Песков. Он отметил, что ситуация с поставками нефти будет обсуждаться во время сегодняшней встречи главы МИД Венгрии Петера Сийярто и президента России Владимира Путина.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января из-за боевых действий между Россией и Украиной. В Киеве заявили, что по инфраструктуре ударил российский БПЛА. Словацкие и венгерские власти считают, что ответственность за прекращение импорта несет украинская сторона, которая неоднократно переносила дату возобновления поставок.