Воронежские власти признали неблагонадежными пять подрядчиков

Координационный штаб Воронежской области принял решение включить в реестр неблагонадежных подрядчиков пять компаний: «МСК Строй», «КМ-Строй», «Воронежеврострой», «Стройсервис» и «Черил» (регионы регистрации фирм не уточняются). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Воронежской области Губернатор Александр Гусев

По словам господина Гусева, причинами решений стали несоблюдение графиков работ, расторжение контрактов по вине подрядчиков и низкий индекс благонадежности. При этом ранее к компаниям-нарушителям применяли другие санкции: их штрафовали, проверяли дважды в месяц и запрещали фирмам изменять условия контрактов.

«Мы проверяли, предупреждали, давали шанс исправиться. Но не все захотели им воспользоваться. К сожалению, для некоторых компаний ответственность перед людьми, заказчиками и регионом – свойство необязательное»,— заявил глава региона.

Тамбовское ООО «МСК Строй» известно в Воронежской области строительством дома культуры в селе Орлово Новоусманского района. В июле 2024 года компанию заподозрили в хищении 53 млн руб. В мае того же года региональное управление ФАС включило «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «КМ-строй» Евгения Катюшкина и Андрея Матвеева в 2023 году обанкротилось и отказалось от завершения работ по строительству спорткомплекса в микрорайоне Сомово в Воронеже, а также по другим социальным объектам. В августе 2025-го совладельца компании Евгения Катюшкина приговорили к четырем годам за уклонение от налогов.

ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко было включено в реестр недобросовестных поставщиков в ноябре 2025 года. Причиной стало неисполнение обязательств по двум государственным контрактам — на строительство районной поликлиники в Панино и капитальный ремонт Лискинского психоневрологического интерната в Воронежской области.

Московское ООО «Стройсервис» и подмосковное ООО «Строительная компания "Черил"» Альберта Маргаряна, в свою очередь, известны работами по благоустройству набережной в Воронеже. В начале февраля мэр Сергей Петрин пожаловался, что «Стройсервис» не соблюдает сроки работ. А в конце прошлого года местные власти расторгли контракт с компанией «Черил» — также из-за нарушения сроков.

Егор Якимов