«Воронежеврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков

Воронежское ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко внесено в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Информация об этом появилась на официальном портале регионального УФАС.

По данным ведомства, причиной внесения в реестр стало неисполнение обязательств по двум государственным контрактам — на строительство районной поликлиники в Панино и капитальный ремонт Лискинского психоневрологического интерната в Воронежской области.

Так, в ноябре 2024 года ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко выиграла конкурс на строительство поликлиники в Панино. Цена контракта составила 445,5 млн руб. Контракт предусматривал корректировку проектной и рабочей документации, само возведение здания и поставку оборудования. Однако в октябре 2025 года заказчик расторг соглашение из-за срыва сроков и ненадлежащего качества работ. При этом «Воронежеврострой» на строительство объекта получил 115,3 млн руб., из которых освоил 72,7 млн руб. Размер начисленных штрафов составил 5,2 млн руб., ни один из которых не был оплачен. В настоящее время власти ищут нового подрядчика для завершения строительства.

Кроме того, в апреле 2024 года «Воронежеврострой» выиграл аукцион на капитальный ремонт Лискинского психоневрологического интерната. Первоначальная стоимость контракта составляла 155,2 млн руб, однако впоследствии она была снижена до 154,2 млн руб. В октябре 2025 года соглашение расторгли. Как сообщает УФАС, компания не выполнила подрядные работы. По данным госзакупок, на сегодня стоимость капитального ремонта достигла 87,3 млн руб., из которых освоено 66,1 млн. Сумма штрафов составила 7,2 млн руб. Из них компания оплатила только 100 тыс руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Воронежеврострой» зарегистрировано в Воронеже в феврале 2013 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар — Лариса Пшенко, которая также выступает руководителем и владельцем местного ООО СЗ «Кристаллстрой». По итогам 2024 года выручка компании составила 262 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 162 млн и 174 тыс руб. соответственно.

Компания «Воронежеврострой» известна срывом сроков строительства поликлиники на улице 20-летия Октября в облцентре. В августе 2022 года она выиграла подряд на возведение объекта за 404 млн руб. По данным портала госзакупок, в настоящее время на осуществление работ согласовано 483,2 млн руб., из которых освоено 467,7 млн руб. Сумма начисленных компании штрафов составляет 40 млн руб. Ни один из них не оплачен. Контракт находится на стадии исполнения.

Егор Одегов