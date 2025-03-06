В Воронеже хотят построить спорткомплекс с басейном за 537,2 млн рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области разместило информацию об открытом конкурсе по поиску подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ и строительства спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на улице Харьковской, 7в (микрорайон Сомово). Также подрядчик должен будет поставить на объект оборудование. Это следует из документов торгов. Начальная цена — 537,2 млн руб., подведение итогов намечено на 26 марта.

За основу приняты проектные решения по аналогичному объекту в Борисоглебске, разработанные ООО «Проектинжиниринг». Площадь объекта составит 5,6 тыс. кв. м, он будет включать здание спорткомплекса выполнить из двух блоков: первый — двухэтажный со спортзалом (43х23 м) и тренажерным залом (22х9 м), второй — с бассейном (25 х 16 м). Первый блок, как планируется, будет одноэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 100. Блок с бассейном будет двухэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 200. Единовременная пропускная способность комплекса составит 106 человек в смену.

Комплекс с бассейном в Борисоглебске площадью 3,5 тыс. кв. м за 133,6 млн руб. должно было построить ООО «КМ-строй» Евгения Катюшкина и Андрея Матвеева, однако в 2023 году общество обанкротилось и отказалось от завершения работ по этому и другим социальным объектам. В конце прошлого года «Проектинжиниринг» выиграл торги на проект первого этапа реконструкции недостроенного объекта за 6,6 млн руб. Компания должна выполнить работы в этому году.

Подробнее о проблемах «КМ-строя» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова