Мэр Воронежа пожаловался на подрядчиков Петровской набережной

Работа подрядчиков по благоустройству второй очереди Петровской набережной вызывает много вопросов. Претензии по качеству и замечания по гарантийным обязательствам у муниципалитета есть к получившему банкротстный иск кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК). Московское ООО «Стройсервис» в свою очередь не соблюдает сроки. Об этом мэр города Сергей Петрин рассказал на пресс-конференции 11 февраля.

Договор на благоустройство набережной с ПМК заключили в июле 2023-го. Сроки исполнения оказались дважды сорваны. Итоговая цена контракта составила 1,23 млрд руб. Качество работ на объекте неоднократно критиковали. С октября 2025-го мэрия судится с подрядчиком, чтобы обязать его по гарантии исправить недоработки на детских площадках. ПМК сейчас движется к банкротству, чего в компании не скрывают. По словам Сергея Петрина, муниципалитетом «ведется контроль над ситуацией».

«Претензии направлены, реакции не было, подтверждаю. Поэтому пришлось выйти с иском в суд и получить решение. Теперь будем добиваться исполнения решения. К сожалению, компания кисловодская, поэтому приставы оттуда. Все сложно, простых путей не ищем. Выстраиваем отношения с ними»,— пояснил мэр

По данным Rusprofile, АО «Передвижная механизированная колонна №38» зарегистрировано в 1998 году в Кисловодске Ставропольского края, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация не раскрывается. Гендиректором с мая 2025-го является Анзор Джуккаев, сменивший Николая Авдорина. Всего ПМК получила 106 госконтрактов на 19 млрд руб. В 2024-м выручка АО втрое выросла к 2023-му, до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 17,5 млн руб. ПМК выступает ответчиком по 20 арбитражным делам на около 1 млрд руб. В отношении нее открыто 224 исполнительных производства на 101 млн руб., остаток задолженности — 93 млн руб. Фирма состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 11 декабря 2025 года.

В связи с недоработками на набережной муниципалитет прошлой весной провел дополнительные торги — по «второму лоту» второй очереди. Контракт ценой 227 млн руб. достался «Стройсервису» Надежды Александровой. Завершить благоустройство участка планировали летом 2025-го. По состоянию на 11 февраля в ГИС «Закупки» стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 130,7 млн., все работы оплачены. Господин Петрин отметил, что фирма «не оперативно реагирует» на требования устранить нарушения.

«Не завершены работы по перголе, которые завершают границу второй и третьей очередей. Не приняты. Навесы — из 35 только два реализованы, тоже не приняты. Вопросов много. Сейчас пока без судебных решений, но претензионная работа ведется. Они тоже нам предъявили иск по заключению допсоглашения на 2026 год с обязательством нас продлить сроки действия контракта. В суде, надеюсь, до чего-то договоримся, и опять же будем заставлять приводить в соответствие»,— заявил мэр Воронежа на пресс-конференции.

ООО «Стройсервис» основано в Москве в феврале 2001 года. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 236 тыс. руб. Генеральным директором с сентября 2019-го является Надежда Александрова, которая также выступает единственным учредителем предприятия. В 2024 году выручка «Стройсервиса» резко выросла на 239% и составила 377,3 млн руб., а чистая прибыль увеличилась на 356% — до 5,5 млн руб. Фирма сейчас не находится в процессе банкротства, однако, как и ПМК, числится в реестре недобросовестных поставщиков (внесена 24 декабря).

Параллельно ведется обследование опор моста над водой. Там, как отметил градоначальник, ошибки не исключены как проектные, так и при монтаже. После получения заключения претензии предъявят либо к одной организации, либо к подрядчику и проектировщику одновременно.

Сергей Петрин также подчеркнул, что каждый крупный строительный проект для муниципалитета — «это какой-то подвиг» при том, что средства выплачиваются подрядным организациям регулярно.

«У нас не было ни одного случая, когда мы год или какое-то другое время не исполняли свои обязательства. При всем при этом мы не можем найти компанию, которая качественно и в сроки сделает. Если говорить про стройку, то только домостроительный комбинат («ДСК») на ум приходит, который быстро реализует все проекты. У всех остальных даже при хороших проектах все время возникают какие-то сложности, и нам приходится сроки отодвигать»,— посетовал мэр.

Подробно о воронежских объектах и банкротстве ПМК — в материале «Ъ-Черноземье».

