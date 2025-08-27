Автодилер не выехал на серой схеме

Суд вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) главы воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгения Катюшкина. Бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и сохранили арест на его имущество. По оценке следствия, за два года «Мотор ленд» недоплатил в бюджет области около 300 млн руб. Защита осужденного заявляет, что решение об обжаловании приговора будет принято после детального ознакомления с его текстом.

27 августа судья Коминтерновского районного суда Воронежа Лариса Елизарова огласила приговор главе местной дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину. Его признали виновным в двух эпизодах уклонения от налогов с организации в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и путем частичного сложения наказаний приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. До вступления приговора в законную силу Евгению Катюшкину оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде. В течение десяти суток после вступления приговора в силу бизнесмен обязан явиться в региональную ФСИН для получения предписаний об отбывании наказания. Суд посетили корреспонденты «Ъ-Черноземье»

Суд сохранил арест имущества Евгения Катюшкина на сумму «не более 325 млн руб.», в том числе на земельные участки в Белгородской и Воронежской областях, квартиру в Воронеже, денежные средства ООО «Сократ», а также автомобили марок Kia и Volvo. Кроме того, судья зачла в срок отбывания наказание время задержания Катюшкина с 1 по 3 марта 2021 года (один день содержания под стражей за два дня в колонии-поселении).

Уголовное дело в отношении Григория Катюшкина, брата осужденного, выступавшего вместе с Евгением Катюшкиным совладельцем основного юрлица группы ООО «Сократ», ранее было прекращено судом на основании смерти фигуранта. Григорий Катюшкин скончался во время расследования из-за проблем со здоровьем, «не связанных с проведением следственных действий».

На этапе следствия братья Катюшкины вину не признавали. Вчера адвокат Евгения Катюшкина Даниил Дробышев не ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, признал ли его подзащитный вину в ходе процесса.

В ходе заседания суда Евгений Катюшкин все время молчал и стоял, отвернувшись от камер журналистов в сторону пустой клетки для содержания подсудимых. На вопрос судьи, понятен ли приговор, адвокат бизнесмена кивнул. После оглашения приговора осужденный, не будучи взятым под стражу, вышел из здания суда в сопровождении адвоката и родственников, скрывшись за ними и надев на голову капюшон. Господин Дробышев в разговоре с «Ъ-Черноземье» пояснил, что решение об обжаловании приговора будет принято после того, как они полностью ознакомятся с его текстом.

Дело в отношении главы «Мотор ленда» было возбуждено вскоре после того, как в 2020 году оперативники выявили серую схему и провели обыски в трех салонах «Мотор ленда» в Воронеже. В ходе обысков правоохранители изъяли документы и компьютеры, а также паспорта транспортных средств для дальнейшего наложения ареста на имущество. Сам Евгений Катюшкин тогда заявлял «Ъ-Черноземье», что узнал от оперативников об имеющихся претензиях именно к деятельности контрагентов, с которыми сотрудничает «Мотор ленд»

Расследование дела завершилось в 2022 году. По версии следствия, в 2019 и 2020 годах «Мотор ленд» работал по серым схемам с помощью «бумажного НДС», полученного по якобы фиктивным сделкам на 2 млрд руб., из-за которых бюджет за два года недополучил более 300 млн руб. Деньги, которые удавалось сэкономить за счет неуплаты налогов, предприниматель направлял на развитие бизнеса «Мотор ленда»

Как установил суд, «Мотор ленд» получал «бумажный НДС», будучи покупателем в сделках с площадкой, которая предоставляла услуги по незаконной оптимизации налогообложения и обналичиванию денежных средств. Фактически она работала в Старом Осколе Белгородской области, в этом городе и были зарегистрированы юрлица, которые выступали продавцами: ООО «Рем мастер», «Регион», «Зевс», «ТК-стикс», «Сибиряк», «Осколфура». По данным «Ъ-Черноземье», данные юрлица контролировались группой предпринимателей, оказывающих услуги по регистрации юрлиц и юридическим консультациям по налогам. Ежеквартальный объем выписываемых ими «Сократу» реализаций составлял 100–400 млн руб., НДС к уплате составлял, соответственно, 20%.

По данным Rusprofile, ООО «Сократ» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Руководит обществом Евгений Катюшкин, который владеет 51% доли общества. Остальные доли принадлежат Елене Волковой (39,2%) и Юлии Катюшкиной (9,8%). В 2024 году выручка общества составила 35 млн руб., чистый убыток — 691 млн руб. На официальных сайтах «Мотор ленда» указано, что компания является официальным дилером брендов Kia, Haval, Geely, Jetour, Belgee, Knewstar, Jaecoo и Omoda. Два автосалона ГК зарегистрированы на питерское ООО «Сократ СПБ», а шесть других — на воронежские ООО «Автопроект» и ООО «Воронежтрансбизнес». Все компании принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду «Автофонд», управляемому московским ООО УК «Инсайт Кэпитал» Олега Седляра. Совокупная выручка обществ в 2024 году составила 8,3 млрд руб., а чистая прибыль — 2,4 млн руб.

Егор Якимов