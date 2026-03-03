Кремль: Путин прикладывает все усилия для разрядки на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин старается способствовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вчерашнюю серию международных разговоров господина Путина по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности... Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством»,— пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранские власти стали наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива. 2 марта Владимир Путин созвонился с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и кронпринцем Саудовской Аравии.

