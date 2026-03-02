Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Лидеры обсудили конфликт на Ближнем Востоке и его возможные последствия. Российский лидер заявил о необходимости решить этот вопрос дипломатическим путем.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями»,— говорится в сообщении Кремля. Принц Саудовской Аравии заявил, что Россия может сыграть стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений с Ираном и странами Персидского залива.

2 марта Владимир Путин также обсудил ситуацию в регионе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тан и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

Лусине Баласян