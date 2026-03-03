Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Израиль и США атаковали Иран. Четвертый день

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Ночью и утром 3 марта на Ближнем Востоке продолжались боевые действия. США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране. О ракетных атаках со стороны Ирана сообщили власти Израиля, ОАЭ, Сирии, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Два сильных взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда в Саудовской Аравии, пожар возник на территории посольства США. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

14:31. Второй вывозной рейс SU525 Аэрофлота из Дубая в Москву вылетел в 14:11 мск со 100% загрузкой. На борту находится более 400 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля.

14:30. У Ирана есть информация, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания. Об этом заявил генерал-майор КСИР, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.

14:22. По меньшей мере 21 человек погиб в провинции Хамадан на западе Ирана с момента начала боевых действий. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

14:21. Индия призывает к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД страны.

13:50. Цена газа на бирже в Европе превысила $750 впервые с января 2023 года из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, следует из данных торгов. Ранее стало известно, что цена превысила $700.

13:38. 59% опрошенных американцев заявили, что не одобряют решение властей США начать военную операцию против Ирана. Это выяснилось в результате опроса, проведенного компанией SSRS.

13:34. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили обстановку в ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка.

13:26. После эскалации на Ближнем Востоке россияне начали отказываться от путевок в ОАЭ, сообщила «Ъ» пресс-служба Onlinetours. Отменено 15% поездок по турам в марте-апреле.

13:24. Взрывы слышны в районе Дохи и Манамы, передает AFP.

13:23. Лавров: агрессия против Ирана может стимулировать создание им ядерного оружия.

13:21. Власти Израиля сообщили об автоматическом продлении на 90 дней ряда виз для иностранцев, находящихся в стране. Об этом заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве.

13:20. За сегодня (по данным на 12:00 мск) 520 пассажиров уже вернулись в Россию с Ближнего Востока, сообщил Минтранс.

13:18. Президент России Владимир Путин старается способствовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

12:40. МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе.

12:37. Взрывы слышны в Иерусалиме, сообщает AFP.

12:34. Россия решительно призывает к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил Лавров.

12:33. На Ближнем Востоке идет война, последствия агрессии против Ирана ощущаются во всем регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия до сих пор не видно.

12:30. Оманский порт Дукм попал под удар БПЛА, повреждено нефтехранилище. Об этом сообщает агентство ONA. По словам собеседника агентства, при атаке никто не пострадал.

12:26. Два объекта облачного сервиса Amazon Web Services в ОАЭ повреждены при ударе иранских беспилотников, пишет The New York Times (NYT). Ранее компания сообщала, что 1 марта после «падения неизвестных объектов» на здание дата-центра начался пожар и отключилось электричество. Еще один беспилотник приземлился вблизи одного из объектов Amazon в Бахрейне.

12:22. Израиль на протяжении нескольких лет взламывал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, готовясь к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Один из сотрудников израильской разведки заявил, что спецслужбы Израиля знали Тегеран «так же хорошо, как Иерусалим».

12:20. Иран начал новую ракетную атаку, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Армия Израиля уже заявила, что работают системы ПВО.

12:04. Общее число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля выросло до 787, сообщает Красный Полумесяц.

11:45. Армия Израиля сообщила, что завершила серию ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте. В пресс-службе армии заявили, что среди пораженных целей были командные центры, склады оружия и компоненты спутниковой связи, принадлежавшие штабу разведки «Хезболлы».

11:43. Более 14 учителей начальной школы в иранском городе Минаб погибли в результате ударов США и Израиля, сообщает Tasnim.

11:34. Израиль провел наземную операцию в Иране с участием «Моссада» и спецназа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По данным издания, операция прошла сегодня ночью. ЦАХАЛ не прокомментировал эту информацию.

11:22. Совместные удары США и Израиля по Ирану являются нарушением международного права, но «оправданным с точки зрения глобальной безопасности». Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью RTBF.

11:20. Цена газа на бирже в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, следует из данных торгов.

11:00. Индийские компании начали сокращать поставки СПГ местным покупателям, пишет Reuters. Раннее добычу СПГ остановили в Катаре после иранских ударов.

10:52. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что делегация США на переговорах предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, но Тегеран отверг эту идею. По словам дипломата, отказ иранских властей свидетельствовал о том, что у них «в мыслях не было делать ничего, кроме как продолжать обогащение урана для создания оружия».

10:49. Не менее 13 военнослужащих погибли в результате израильского удара по авиабазе в Кермане на юго-востоке Ирана, передает иранское агентство Tasnim. Еще около 18 иранских военных погибли после атак на провинцию Мазандаран на севере Ирана, сообщает издание.

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Hussein Malla / AP

10:42. Иранское агентство Mehr сообщает о нескольких взрывах в Ширазе и Исфахане. Города расположены в южной и центральной частях Ирана.

10:39. Около 1,5 тыс. российских туристов уже вывезены с Ближнего Востока, еще 2 тыс. могут вернуться сегодня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

10:26. Тегеран утром подвергся очередной серии воздушных ударов. Столбы дыма видны на востоке столицы, сообщили ТАСС очевидцы. Они отметили, что в 9:50 мск на севере был слышен гул самолетов, после чего раздались взрывы.

10:23. Казахстан готов рассмотреть возможность стать площадкой для переговоров по конфликту на Ближнем Востоке, но пока таких обращений не было — замглавы МИД Казахстана.

10:20. Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна была помочь США в ситуации на Ближнем Востоке, но Вашингтон больше не нуждается в поддержке Лондона.

10:18. Армия обороны Израиля параллельно с операцией в Иране ведет военные действия на юге Ливана. Они не относятся к операции «Львиный рык», но направлены на борьбу с ливанским движением «Хезболла», пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа.

10:14. В Туркмении открыли еще четыре погранперехода для эвакуации россиян из Ирана. В посольстве РФ в Ашхабаде сообщили о следующих КПП:

  • «Артык — Лютфабад»,
  • «Гаудан — Баджгиран»,
  • «Акяйла — Инчебурун»,
  • «Алтын Асыр — Инчебурун»,
  • «Сарахс» (работал ранее).

«Поскольку речь идет об организованной эвакуации, пересечение границы возможно только после направления данных в посольство России в Иране», — уточнили в дипмиссии.

10:09. США также сообщили, что закрывают свое посольство в Кувейте «до дальнейшего уведомления». Решение принято в связи с «сохраняющейся напряженностью в регионе».

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

9:25. Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву вылетел в 8:57 мск со 100% загрузкой. На борту находится 159 пассажиров, включая трех детей до 2 лет, сообщили в авиакомпании. На 3 марта запланированы еще два рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби.

9:23. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против Ирана не перерастет в бесконечный конфликт. По его словам, смена власти в Иране приведет к заключению мирных соглашений между Израилем и арабскими странами.

9:21. Госдеп США из-за угрозы безопасности предписал части своих дипломатов в посольствах в Бахрейне, Иордании и Ираке, а также членам их семей покинуть эти страны. Информация об этом приводится на сайтах дипмиссий.

9:19. Процесс выбора преемника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильских ударов, не займет много времени — член Ассамблеи экспертов аятолла Али Муалеми.

9:17. Первый самолет «Аэрофлота» для вывоза российских туристов из ОАЭ вылетел ночью из Москвы в Дубай. Это следует из информации онлайн-сервиса Flight Radar. По его данным, самолет вылетел в 3:17 мск из Шереметьево с опозданием на час.

9:12. Пятеро военнослужащих КСИР погибли в результате удара по провинции Бушер, сообщает иранское агентство ISNA.

8:55. Иранский телеканал SNN со ссылкой на источники сообщил, что военная база США в иракском Эрбиле подверглась ударам беспилотников.

8:54. Армия Израиля одновременно наносит удары по военным целям в Бейруте и Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.

8:53. Израильские ВВС уничтожили здание на юге Бейрута, в котором находилась радиостанция «Хезболлы». Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

8:52. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авиабазу США в Бахрейне, сообщает гостелевидение Ирана.

8:52. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по двум зданиям на южной окраине Бейрута, сообщила служба гражданской обороны.

8:50. США участвуют в нынешнем конфликте с Тегераном «от имени Израиля», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

8:49. Ливанская «Хезболла» атаковала авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Фото: Mukhtar Khan / AP

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

