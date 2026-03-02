Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Владимир Путин подчеркнул, что мирный процесс между США и Ираном был подорван «в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии».

«Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы. Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе»,— говорится в заявлении Кремля.

«Во время телефонного разговора его высочество и президент Путин призвали к немедленному прекращению военной эскалации, чтобы избежать любого расширения конфликта, подчеркнув важность приоритетности диалога и дипломатии при решении проблем»,— сообщило эмиратское госагентство WAM.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранский КСИР начал наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива. Атакам подверглись и ОАЭ. По данным на 1 марта, в результате иранской операции в Эмиратах погибли три человека, 58 ранены. Минобороны ОАЭ назвало произошедшее нарушением национального суверенитета и международного права.

Лусине Баласян