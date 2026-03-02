Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Как сообщил Кремль, лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и то, как «в результате агрессии США и Израиля» весь регион оказался «на грани полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями».

«С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло»,— говорится в сообщении Кремля.

2 марта Владимир Путин также обсудил ситуацию в регионе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Бахрейн, ОАЭ и Катар подверглись атакам Ирана, инициированным в качестве ответа на удары США по Исламской Республике.

Лусине Баласян