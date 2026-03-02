Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и озабоченность расширением американо-иранского конфликта.

«Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона и подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом»,— сообщил Кремль. Стороны выразили надежду, что конфликт будет разрешен дипломатическим путем.

2 марта Владимир Путин также обсудил ситуацию в регионе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Президент РФ подчеркнул, что мирный процесс между США и Ираном был подорван «в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранский КСИР начал наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива. В ОАЭ в результате атак погибли три человека, 58 пострадали, в Катаре число пострадавших возросло до 20.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».

Лусине Баласян