Венгерская MOL сообщила о поступлении нефти с Украины

Украина после пожара на нефтепроводе «Дружба» передала Венгрии 35 тыс. тонн нефти из своих нефтехранилищ, заявил гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади. По его мнению, это доказывает, что нефтепровод не поврежден и пригоден к использованию.

Глава MOL утверждает, что Венгрия в течение двух-трех дней приняла украинскую нефть, которая «совершенно беспрепятственно» текла по «Дружбе». «Когда начался пожар, они начали перекачивать в трубопровод нефть из других хранилищ, нефть с украинских месторождений... И наши украинские коллеги попросили нас быстро забрать эту нефть, чтобы проблема не усугубилась, чтобы пожар не разросся еще больше»,— уточнил господин Хернади (цитата по «Прайму»).

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии Украине в ответ на остановку транзита российской нефти. Он считает, что транзит могут возобновить не ранее 3 марта. Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».