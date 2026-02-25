Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновят не раньше марта

Премьер Словакии Фицо исключил возобновление поставок нефти по «Дружбе» до марта

Сроки возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» в Словакию вновь перенесены, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, транзит российской нефти может возобновиться 3 марта.

«Никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, — где-то 3 марта»,— заявил господин Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Накануне было объявлено, что возобновление поставок перенесли с 25 на 26 февраля по инициативе Украины. Причины решения не уточняются.

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию прекратился 27 января. Киев заявил, что это произошло из-за повреждения оборудования на западе Украины в результате удара беспилотника ВС РФ. Словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на переработку нефти российского сорта Urals и не имеют выхода к морским портам, что усиливает зависимость от трубопроводных поставок.

Власти Словакии и Венгрии считают, что ответственность за затянувшийся простой несет украинская сторона. 23 февраля Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».

Новости компаний Все