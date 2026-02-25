Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновят не раньше марта

Сроки возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» в Словакию вновь перенесены, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, транзит российской нефти может возобновиться 3 марта.

«Никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, — где-то 3 марта»,— заявил господин Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Накануне было объявлено, что возобновление поставок перенесли с 25 на 26 февраля по инициативе Украины. Причины решения не уточняются.

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию прекратился 27 января. Киев заявил, что это произошло из-за повреждения оборудования на западе Украины в результате удара беспилотника ВС РФ. Словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на переработку нефти российского сорта Urals и не имеют выхода к морским портам, что усиливает зависимость от трубопроводных поставок.

Власти Словакии и Венгрии считают, что ответственность за затянувшийся простой несет украинская сторона. 23 февраля Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

