ЕС заблокирует активы РФ навсегда

Страны Евросоюза договорились вечером 11 декабря утвердить экстренную меру, которая позволит сделать бессрочной блокировку российских суверенных активов, устранив тем самым главное препятствие для предоставления Украине «репарационного кредита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Пункт о чрезвычайных полномочиях, добавленный к статье 122 Договора о ЕС, фактически пересматривает действующие правила, которые обязывают страны союза единогласно подтверждать санкции каждые шесть месяцев. Теперь решения будут приниматься квалифицированным большинством, и отдельные страны уже не смогут блокировать продление санкций. Это гарантирует, что принадлежащие России миллиарды евро, замороженные на европейских счетах, не будут разморожены при пересмотре блоком режима санкций.

В первую очередь такая мера понадобилась из-за особой позиции Венгрии и Словакии. Власти обеих стран давно и открыто выступают против генеральной линии ЕС на поддержку Украины как деньгами, так и вооружениями, равно как и против отдельных карательных мер в отношении России, бьющих по национальным экономикам. И хотя пока ни Будапешт, ни Братислава так ни разу и не наложили вето на продление антироссийских санкций и принятие новых пакетов рестрикций, процесс их одобрения на уровне ЕС почти всегда превращался в затяжной торг, от чего большая часть членов союза порядком устала.

Против использования российских активов на нужды Украины, хоть и по другой причине, по-прежнему выступает Бельгия, на территории которой и заморожена их большая часть. Премьер этой страны Барт де Вевер открыто поставил под сомнение законность предложения Еврокомиссии о постоянном замораживании средств Москвы на основании чрезвычайного положения договоров ЕС. В Брюсселе опасались, что ответные меры России ударят прежде всего по бельгийской стороне.

Наталия Портякова