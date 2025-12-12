Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Центральный банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков. Речь идет о планах Еврокомиссии направить замороженные российские активы на кредитование нужд Украины.

Фото: Yves Herman / Reuters Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами»,— сообщила пресс-служба ЦБ.

После начала военной спецоперации активы ЦБ в Европе были заморожены — большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно €210 млрд.

3 декабря Еврокомиссия представила механизм, как будут изыматься и использоваться российские активы. По плану ЕК, активы будут изъяты из Euroclear и других европейских институтов и переданы в качестве кредита Украине.