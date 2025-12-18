ЦБ будет взыскивать с европейских банков убытки от заморозки активов РФ

После заявлений Евросоюза о приостановке работы с вопросом о конфискации российских активов в Euroclear Банк России заявил, что все еще планирует взыскивать с европейских банков убытки, которые понес из-за блокировки активов ЦБ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Центробанк через Арбитражный суд РФ потребует у европейских банков возместить убытки в объеме незаконной заморозки российских активов и упущенной выгоды от блокировки средств. 12 декабря ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear после решения Евросоюза о бессрочной блокировке активов России. Сумма иска ЦБ к депозитарию превысила 18 трлн руб.

Сегодня во время саммита ЕС в Брюсселе по вопросу финансирования Украины на 2026-2027 годы страны союза проголосуют по вопросу об использовании заблокированных российских средств. По предложению ЕК, €180 млрд замороженных активов России, находящихся в депозитарии в Брюсселе, будут переданы на финансирование кредита Украине.