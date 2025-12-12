Банк России взял курс на арбитраж

Банк России предъявил свои аргументы против потенциальной конфискации резервов в ЕС. Спустя более чем три с половиной года после блокировки таких активов ЦБ обратился с иском к депозитарию Euroclear о возмещении убытков. Поводом стало решение Еврокомиссии о бессрочной блокировке российских активов и последующем их использовании. Юристы не сомневаются, что ЦБ выиграет этот спор в российских судах, однако получить возмещение будет непросто. В России активов Euroclear может уже не найтись, а за рубежом будет сложно обнаружить те страны, в которых добровольно будут исполнять такое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выигрыш дела против Euroclear вряд ли отразится на балансе Банка России

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выигрыш дела против Euroclear вряд ли отразится на балансе Банка России

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к депозитарию Euroclear. Причиной иска стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки Банку России, а также «рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России» без согласия последнего. Как пояснили “Ъ” в регуляторе, иск был подан в электронном виде 12 декабря.

«Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды»,— заявили в ЦБ.

В рамках ст. 248.1 АПК РФ российские арбитражные суды имеют исключительное право рассматривать подобные споры с участием лиц, в отношении которых иностранные публично-правовые образования применили меры ограничительного характера.

В 2022 году после начала специальной военной операции активы Банка России в ряде зарубежных стран, прежде всего США, Канаде, Японии, странах Европы, были заморожены. Общий объем таких активов оценивался тогда в €260 млрд. По данным отчетности Euroclear, на 30 сентября 2025 года на балансе депозитария на подсанкционные российские активы приходилось €193 млрд. Согласно требованиям ЕК, с мая 2024 года прибыль, получаемая в депозитариях, владеющих активами Банка России, от их инвестирования должна направляться в European Fund for Ukraine. К настоящему времени Euroclear внес в этот фонд около €5 млрд, следует из его отчетности. 3 декабря 2025 года ЕК одобрила план предоставления Украине «репарационного кредита» в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов.

По оценке экспертов, подавая иск, ЦБ преследует цель компенсировать хотя бы часть понесенных финансовых потерь за счет средств бельгийского депозитария, находящихся в российской юрисдикции. То, что иск был подан так поздно, может объясняться тем, что «Банк России мог вести переговоры с Euroclear и властями Бельгии по разблокировке активов», считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. В то же время «подача иска является сигналом Бельгии о том, что российская сторона будет отстаивать свои интересы всеми возможными способами», что особенно важно «в свете обсуждения Европой возможности вечной блокировки или присвоения российских активов», указывает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев (подробнее — см. справку). К тому же после заморозки активов РФ ЕС «осознает риск для своей инвестиционной привлекательности в мире», поэтому подача иска ЦБ призвана «наглядно демонстрировать незаконность подхода ЕС к чужим активам», отмечает советник «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов.

Шансы добиться взыскания средств в российском правовом поле у ЦБ безусловно высоки, отмечают эксперты.

Согласно картотеке арбитражных дел, в 2022–2025 годах российскими организациями и частными лицами к Euroclear (в том числе в качестве соответчика) было подано около 200 исков, из них коммерческие банки подали более 40 исков.

В большинстве случаев российские суды полностью удовлетворяли поданные иски, хотя случались и частичное удовлетворение (в части выплаты процентов), и отказы. За два последних года суды удовлетворили претензии российских кредитных организаций к Euroclear приблизительно на сумму $1 млрд.

12 декабря представитель ЕК Паула Пинью заявила: «Еврокомиссия верит, что ее предложение по активам будет одобрено и что оно выдержит судебные разбирательства» (цитата по ТАСС). На практике подобные судебные процессы растягиваются на месяцы, причем «срок рассмотрения во многом связан с выполнением процедуры извещения иностранного лица», указывает партнер Orchards Алексей Станкевич. Согласно картотеке арбитражных дел, в прошлом году срок рассмотрения исков от банков в первой инстанции составлял два-четыре месяца, в этом году сроки увеличились до пяти-восьми месяцев. Передача дела в апелляционную инстанцию удлиняла сроки рассмотрения споров еще на четыре-шесть месяцев.

Однако удовлетворение иска ЦБ о взыскании убытков с Euroclear отнюдь не означает получение обратно замороженных активов, отмечают эксперты.

«Перспективы получить свои бумаги у ЦБ в текущей ситуации низкие»,— предупреждает господин Груздев. Как указывает советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин, регулятор может добиться ареста на активы Euroclear в России, однако действующий режим специальных счетов С не допускает ни ареста, ни обращения взыскания на находящиеся там средства. «Не исключено, что для обхода этого ограничения могут быть предложены законодательные изменения, вводящие специальное исключение»,— указывает господин Кузьмин.

Как пояснил регулятор, порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, «в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях, как в дружественных, так и недружественных странах», будет определен «после вступления решения суда в законную силу». При этом за пределами России исполнение решения российского суда еще более затруднено. «Многие государства, где Euroclear имеет активы, так или иначе присоединились к санкциям против России. Исполнение решения в пользу российского ЦБ повлечет за собой обход санкций и создаст риски вторичных санкций для тех государств, которые будут это делать»,— поясняет Олесь Груздев.

В Банке России также заявили “Ъ”, что «рассматривают возможность защиты интересов и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах—членах ООН». Однако практическая реализация такого шага сталкивается с очевидными трудностями, считают эксперты. «Из-за высокой степени политизации вопроса сторонам крайне сложно будет договориться о нейтральном составе арбитража и полномочиях такого органа, что делает сценарий арбитражного разбирательства в значительной степени проблемным»,— считает Роман Кузьмин.

Андрей Ковалев, Анна Занина, Ольга Базутова