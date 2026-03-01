В Майкопе и окрестностях в 2025 году обновили более 11 км дорог

В Майкопе и прилегающих окрестностях в 2025 году привели в нормативное состояние свыше 11 км автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы затронули семь участков муниципальной сети и два объекта регионального значения, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Республики Адыгея Фото: Минстрой Республики Адыгея

В столице Адыгеи отремонтированы улицы: 2-я Крестьянская, Юбилейная, Гагарина, Привокзальная, Свободы и Луговая, а также подъезд к Центру культурного развития в хуторе Гавердовский. С опережением графика обновлено покрытие по ул. Гоголя — объект из плана 2026 года.

На региональной сети в границах муниципалитета привели к нормативам около 8,5 км дорог, включая участок трассы «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск» и Обход Майкопа. В прошлом году также стартовало строительство второго этапа третьей очереди обхода, который должен перераспределить транзитный поток и снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Росавтодор и власти Адыгеи подписали дополнительное соглашение о развитии региональных и местных дорог на 2026–2031 годы. Документ стал продолжением меморандума, заключенного в ноябре 2022 года, и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев